Иванишвили: Грузия извинится за войну между осетинами и грузинами после выборов

После парламентских выборов власти Грузии найдут в себе силы извиниться перед осетинами за военный конфликт 2008 года. С таким заявлением выступил в рамках предвыборной кампании председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что предатели из „Национального движения“ в 2008 году развязали войну с нашими осетинскими братьями и сестрами», — отметил он.

Иванишвили выразил надежду, что это противостояние завершится прощением и искренним примирением. По словам политика, если правящая партия победит на парламентских выборах, то все виновные в организации военных действий в 2008 году будут наказаны.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что необходимо перезапустить двусторонние отношения с США. По его словам, Белый дом должен предпринять соответствующие шаги.