Толпа разгромила офис партии Саакашвили в Тбилиси

Офис партии Саакашвили в столице Грузии подвергся нападению в ночь на 1 июня

Толпа неизвестных напала ночью на офис оппозиционной партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба политической силы в социальной сети Facebook*.

В нападении участвовали порядка 100 человек. Злоумышленники разбили стекла и разгромили офис, от действий толпы пострадал также фасад дома и партийное оборудование. В пресс-службе случившееся назвали вандальской атакой и отметили, что она продолжалась примерно полчаса.

Ранее в Грузии прошли масштабные акции протестов против принятия закона об иноагентах. Несмотря на многочисленные митинги, председатель парламента Шалва Папуашвили пообещал подписать этот документ.