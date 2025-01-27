Протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде

Студенты, участвующие в акции протеста в Сербии, заблокировали Автокоманду — крупнейшую в Белграде транспортную развязку. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Демонстранты взяли с собой плакаты, в том числе с символом протеста — окровавленной ладонью. Они потребовали привлечь к уголовной ответственности всех причастных к обрушению козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября. Тогда жертвами стали 15 человек.

Ранее президент страны Александр Вучич уличил Запад в попытках организовать в стране цветную революцию. Он заявил, что выходить и блокировать движение на Автокоманде студентам велела иностранная агентура.

В декабре протестующие разлили красную краску возле здания городского парламента в Нови-Саде в память о погибших на вокзале.