Протестующие в Тбилиси попытались сжечь российский флаг | 360°

Мир 01 мая 2024, 22:16 Протестующие в Тбилиси попытались сжечь российский флаг Митингующие в Тбилиси 10 минут пытались сжечь флаг РФ, не смогли и порвали его РИА «Новости»

Читать 360 в

Участники акции протеста в Тбилиси примерно 10 минут пытались разными способами уничтожить российский флаг, однако никак не получалось ему навредить. В итоге манифестанты просто порвали ткань, передало РИА «Новости».

Протестующие против закона об иностранных агентах в Грузии привязали государственный символ РФ к воротам служебного входа в парламент страны. Люди пытались поджечь флаг, использовали для этого зажигалки и спички. Попытки сожжения снимали на камеры.

Реклама

Однако уничтожить ткань с помощью пламени так и не удалось. Один из манифестантов со злостью разорвал флаг.

Ранее в Тбилиси задержали 63 участника протестов. Их обвинили по статьям «Мелкое хулиганство» и «Неповиновение законным требованиям полиции». При задержании серьезно пострадали шесть правоохранителей — они получили ранения.

Новая демонстрация против принятия закона об иноагентах началась вечером 30 апреля. Митингующие перекрыли движение. Блюстители порядка заблокировали вход в здание грузинского парламента.