Протестующие в Тбилиси попытались сжечь российский флаг | 360°

01 мая 2024, 22:16
Протестующие в Тбилиси попытались сжечь российский флаг
Митингующие в Тбилиси 10 минут пытались сжечь флаг РФ, не смогли и порвали его
Участники акции протеста в Тбилиси примерно 10 минут пытались разными способами уничтожить российский флаг, однако никак не получалось ему навредить. В итоге манифестанты просто порвали ткань, передало РИА «Новости».
Протестующие против закона об иностранных агентах в Грузии привязали государственный символ РФ к воротам служебного входа в парламент страны. Люди пытались поджечь флаг, использовали для этого зажигалки и спички. Попытки сожжения снимали на камеры.
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Однако уничтожить ткань с помощью пламени так и не удалось. Один из манифестантов со злостью разорвал флаг.
Ранее в Тбилиси задержали 63 участника протестов. Их обвинили по статьям «Мелкое хулиганство» и «Неповиновение законным требованиям полиции». При задержании серьезно пострадали шесть правоохранителей — они получили ранения.
Новая демонстрация против принятия закона об иноагентах началась вечером 30 апреля. Митингующие перекрыли движение. Блюстители порядка заблокировали вход в здание грузинского парламента.
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