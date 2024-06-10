Протестующие в Ереване перекрыли проспект и провели ночь в палатках

В Ереване протестующие расставили палатки на проспекте Маршала Баграмяна и провели в них ночь. Они потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщило РИА «Новости».
Акция началась 9 июня. Протестующие потребовали отставки премьера и прекращения делимитации границы с Азербайджаном. Лидер протестов Баграт Галстанян призвал инициировать внеочередное заседание парламента для отправки правительства в отставку.
Участники митинга собрались у здания парламента. Они перекрыли проспект Маршала Баграмяна скамьями и палатками. Галстанян предупредил, что демонстранты останутся там. Полиция закрыла с двух направлений проход по улице Демирчяна. Ночь, по информации агентства, прошла без происшествий и стычек с правоохранителями.