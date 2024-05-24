Армения выставит пограничников в демаркационной зоне на территории Тавушской области

Пограничники Армении займут посты в новой демаркационной зоне с Азербайджаном. С 24 мая они начнут охранять семикилометровый участок границы в Тавушском районе.

«Пограничные войска СНБ Республики Армения официально принимают на себя охрану 1,9 километра поселка Беркабер, 4,9 километра поселков Воскепар и Баганис Тавушского марза», — объявила пресс-служба Совета нацбезопасности.

С противоположной стороны, по информации совета, приступят к службе азербайджанские пограничники. Участок у поселка Киранц длиной 5,8 километра в течение двух месяцев продолжат охранять по переходной схеме.

Армения и Азербайджан согласовали делимитацию и демаркацию границы по Алма-Атинской декларации 1991 года. Четыре села Тавушской области стали азербайджанской территорией. В апреле установили первый пограничный столб.