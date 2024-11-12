Политолог Михайлов: беспорядки в Абхазии призваны внести разлад в отношения с РФ

Жители Абхазии собрались на площадях Сухума и устроили беспорядки. Были задержаны несколько демонстрантов. Кто на самом деле организовал протесты, рассказал политолог Евгений Михайлов в беседе с ОТР .

По его словам, дестабилизировать обстановку в республике захотели страны, которые стоят за местными оппозиционными организациями. Таким образом они пытаются внести бардак в отношения страны с Россией, пояснил эксперт.

«Я думаю, что Россия предпримет максимум усилий для того, чтобы ситуация успокоилась. Все-таки Абхазия — это не Грузия, там 500 тысяч населения, и достаточно разрозненного», — отметил специалист.

Он также добавил, что Абхазия не способна существовать без РФ. Сами беспорядки вряд ли долго продлятся, считает политолог.