Протестующие приступили к возведению баррикад в Тбилиси | 360°

Мир 01 мая 2024, 02:05 Протестующие приступили к возведению баррикад в Тбилиси Протестующие стали возводить баррикады на проспекте Руставели в Тбилиси Nicholas Muller/Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360 в

Представители оппозиции в Грузии, выступающие против принятия закона об иноагентах, начали возводить баррикады на проспекте Руставели в Тбилиси. Об этом сообщило РИА «Новости».

Для создания защитных сооружений от органов правопорядка манифестанты стали использовать мусорные баки и кафешные «зонтики». Конструкции возводят в пятистах метров от здания парламента.

Реклама

Также стало известно, что силовики задержали председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили на акции протеста. По данным его сторонников, мужчину избили. Сейчас его доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в столице Грузии спецназ с помощью водометов начал разгонять протестующих и использовал против участников акции слезоточивый газ и резиновые пули.