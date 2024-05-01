Лидера оппозиционной партии Хабеишвили задержали на митинге в Тбилиси | 360°

Мир 01 мая 2024, 01:40 Лидера оппозиционной партии Хабеишвили задержали на митинге в Тбилиси Freepik

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Председателя оппозиционной партии бывшего грузинского президента «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили задержали на акции протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси. Об этом сообщила телекомпания «Формула».

«Председатель „Нацдвижения“ Леван Хабеишвили был задержан на акции в Тбилиси», — сказано в публикации.

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Журналисты также показали фотографию политика, на его лице остались следы крови и отек глаза. По неуточненным данным, мужчину избили. Сейчас его доставили в больницу.

Ранее стало известно, что в Тбилиси правоохранители начали разгонять протестующих с помощью водометов. Также они использовали резиновые пули и слезоточивый газ.

Митинг против закона об иноагентах начался рядом со зданием парламента Грузии вечером 30 апреля. На него пришло множество людей с грузинскими флагами и символикой Евросоюза.