Лидера оппозиционной партии Хабеишвили задержали на митинге в Тбилиси | 360°

01 мая 2024, 01:40
Лидера оппозиционной партии Хабеишвили задержали на митинге в Тбилиси
Председателя оппозиционной партии бывшего грузинского президента «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили задержали на акции протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси. Об этом сообщила телекомпания «Формула».
«Председатель „Нацдвижения“ Леван Хабеишвили был задержан на акции в Тбилиси», — сказано в публикации.
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Журналисты также показали фотографию политика, на его лице остались следы крови и отек глаза. По неуточненным данным, мужчину избили. Сейчас его доставили в больницу.
Ранее стало известно, что в Тбилиси правоохранители начали разгонять протестующих с помощью водометов. Также они использовали резиновые пули и слезоточивый газ.
Митинг против закона об иноагентах начался рядом со зданием парламента Грузии вечером 30 апреля. На него пришло множество людей с грузинскими флагами и символикой Евросоюза.
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