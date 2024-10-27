Протаранившего остановку в пригороде Тель-Авива водителя грузовика застрелили гражданские

Водителя грузовика, протаранившего автобусную остановку в пригороде Тель-Авива, нейтрализовали на месте гражданские лица, имевшие при себе оружие. Об этом в Telegram-канале сообщила полиция Израиля.

«Присутствовавшие на месте мирные жители открыли огонь по водителю грузовика и обезвредили его», — отметили в ведомстве.

Грузовой автомобиль снес автобусную остановку в пригороде Тель-Авива утром 27 октября. Водитель намеренно направил на остановку машину, когда там остановился автобус и люди начали выходить из транспорта.

В больницы доставили 35 раненых, шестеро из них в тяжелом состоянии. Полиция работает на месте происшествия, правоохранителям предстоит выяснить все подробности произошедшего.