Протаранившего остановку в пригороде Тель-Авива водителя грузовика застрелили гражданские

Водителя грузовика, протаранившего автобусную остановку в пригороде Тель-Авива, нейтрализовали на месте гражданские лица, имевшие при себе оружие. Об этом в Telegram-канале сообщила полиция Израиля.
«Присутствовавшие на месте мирные жители открыли огонь по водителю грузовика и обезвредили его», — отметили в ведомстве.
Грузовой автомобиль снес автобусную остановку в пригороде Тель-Авива утром 27 октября. Водитель намеренно направил на остановку машину, когда там остановился автобус и люди начали выходить из транспорта.
В больницы доставили 35 раненых, шестеро из них в тяжелом состоянии. Полиция работает на месте происшествия, правоохранителям предстоит выяснить все подробности произошедшего.
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