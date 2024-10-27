Число пострадавших при наезде грузовика под Тель-Авивом выросло до 35

Израильский 12 канал сообщил о 35 пострадавших при наезде автобуса на остановку

Число пострадавших в результате грузовика на автобусную остановку под Тель-Авивом увеличилось до 35. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

«Парамедики и медики доставили в больницы 35 раненых. Из них шестеро в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней тяжести и четверо — в состоянии шока», — рассказали журналисты.

Полиция работает на месте происшествия. По предварительным данным, водителя грузовика «нейтрализовали на месте».

«Расследование показало, что после тарана остановки огонь по водителю грузовика открыли гражданские лица и ликвидировали его. Подробные детали инцидента все еще уточняются», — рассказали об обстановке в полиции.

Утром в воскресенье, 27 октября, грузовой автомобиль снес автобусную остановку в пригороде Тель-Авива. К месту происшествия отправили значительные силы полиции.