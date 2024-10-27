Грузовик протаранил автобусную остановку в пригороде Тель-Авива

К северу от Тель-Авива грузовик протаранил остановку, есть пострадавшие

Утром 27 октября грузовик снес автобусную остановку в пригороде Тель-Авива. Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции.

Предварительно, пострадали десятки человек. Медики оказывают им помощь.

«Инцидент с участием грузовика произошел на прилегающей к Cinema City Glilot остановке. Пострадали люди, на место отправились значительные силы полиции», — заявили в ведомстве.

Правоохранители приступили к расследованию всех обстоятельств ЧП. Некоторых пострадавших направили в больницы, остальным помощь оказывают на месте.

«В больницы Бейлинсон и Ичилов эвакуировали 10 раненых, среди них четверо в тяжелом состоянии, два в средней тяжести и четыре — в легкой», — добавили в управлении скорой помощи Израиля (MDA).

Ранее в Калининграде в остановку транспорта влетел BMW, погибла девочка и еще трое взрослых пострадали.