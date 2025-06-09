Просто дали деньги. Вэнс назвал безумным подход Байдена к Украине

Вэнс раскритиковал администрацию Байдена за трату денег на Украину

Фото: РИА «Новости»

Бывший президент США Джо Байден перевел Украине большую сумму, ни разу не потребовав договориться с Россией о завершении конфликта. Вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковал его подход в подкасте комика Тео Вона.

«То, что произошло с администрацией Байдена, это безумие. Они тратили столько денег по всему миру, они вообще не занимались дипломатией», — сказал он.

Белый дом под руководством демократа направил Украине 300 миллиардов долларов, но ни разу, по словам Вэнса, не пытался склонить ее к дипломатическому урегулированию. Вице-президент назвал российско-украинские отношения ужасными и порадовался, что Дональд Трамп занялся этой проблемой.

Советник нынешнего президента США по нацбезопасности Майк Уолтц призвал тщательно контролировать расходование военной помощи. Он назвал Украину одной из самых коррумпированных стран.

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