Бывший президент США Джо Байден перевел Украине большую сумму, ни разу не потребовав договориться с Россией о завершении конфликта. Вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковал его подход в подкасте комика Тео Вона.

«То, что произошло с администрацией Байдена, это безумие. Они тратили столько денег по всему миру, они вообще не занимались дипломатией», — сказал он.

Белый дом под руководством демократа направил Украине 300 миллиардов долларов, но ни разу, по словам Вэнса, не пытался склонить ее к дипломатическому урегулированию. Вице-президент назвал российско-украинские отношения ужасными и порадовался, что Дональд Трамп занялся этой проблемой.

Советник нынешнего президента США по нацбезопасности Майк Уолтц призвал тщательно контролировать расходование военной помощи. Он назвал Украину одной из самых коррумпированных стран.