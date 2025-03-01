В США допустили полную остановку помощи США Украине

США могут полностью прекратить поддержку Украины, остановив обучение украинских военных, обмен разведданными и военное финансирование. Об этом сообщила газета The New York Times .

По данным источника, к моменту встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским 28 февраля Белый дом не объявлял о новых поставках оружия боевикам уже 50 дней.

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена в рамках действия программы под названием «Инициатива по оказанию помощи Украине в сфере безопасности» (USAI) выделила Украине 33,2 миллиарда долларов. Эти средства киевский режим может использовать лишь для закупки военной техники напрямую у американских оборонных компаний.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подчеркивала, что США больше «не будут бездумно выписывать чистые чеки Украине».

До этого газета The Washington Post также отмечала, что американская администрация после перепалки Трампа с Зеленским рассматривает возможность полного прекращения поставок военной помощи Киеву.