Проспект Правды в Киеве переименовали в честь Европейского союза | 360°

08 мая 2024, 21:12
Проспект Правды в Киеве переименовали в честь Европейского союза
Проспект Правды в Киеве теперь носит название в честь Европейского Союза. Об этом сообщили на сайте городского совета столицы Украины.
«В Подольском районе проспект Правды переименован в честь Европейского Союза», — указали в материале.
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По данным горсовета, проспект в свое время назвали в честь советской газеты «Правда», а, следовательно, сейчас он подлежит «деколонизации».
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