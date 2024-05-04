Около трехсот названий улиц решили переименовать в Одесской области | 360°

04 мая 2024, 02:42
Около трехсот названий улиц решили переименовать в Одесской области
«Страна.ua»: 300 советских названий улиц решили переименовать в Одесской области
В Одесской области решили переименовать 300 названий улиц и переулков, связанных с Россией и СССР. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
По данным журналистов, о таких планах заявила замдиректора департамента культуры областной военной администрации Ярослава Резникова.
Реклама
По ее словам, власти захотели отказаться от названий, связанных с Первомаем, Юрием Гагариным, Иваном Мичуриным, Александром Пушкиным и Владимиром Лениным.
В реестр для переименований внесли 232 улицы. Однако новые названия большинству из них пока не придумали.
В апреле 2024 года власти украинского Ровно отдали распоряжение снести памятник советским солдатам, освобождавших Украину от немецко-фашистских захватчиков. Металлические элементы монумента предложили утилизировать в качестве металлолома.
СССР
Памятники
Россия
Украина
Реклама
Реклама