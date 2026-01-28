Просчитались, но где? Поляков шокировали правдой о бесполезной армии страны

Польская армия, несмотря на масштабное усиление, оказалась не подготовлена к реалиям современных конфликтов. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявления официальных лиц.

Как отмечает издание, Варшава долгое время делала ставку на дорогое традиционное вооружение, готовясь к классическому типу боевых действий.

«Мы начали готовиться к более традиционному типу войны», — заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

Он также отметил, что более дешевые средства, такие как беспилотники, доказали свою высокую эффективность и способны давать важные тактические преимущества по сравнению с дорогим традиционным вооружением.

