WP: Байден может ввести новые санкции против энергетического сектора России

Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения новых санкций в отношении энергетического сектора России. Об этом сообщил источник газете Washington Post .

«Президент Джо Байден рассматривает возможность введения нового крупного пакета санкций против российского энергетического сектора в последние недели своего пребывания у власти», — отметили журналисты.

После окончания выборов Байден наносит прощальный удар в своей финансовой войне против России, подчеркнули они.

В середине декабря США ввели новые санкции против России. Среди компаний, которых коснутся ограничения, оказались ДВ ИНК, «Новосибирскоблгаз», «Сибрегионгаз» и «Восток Трейдинг».

Также Соединенные Штаты дополнили санкции против связанных с «Северным потоком — 2» организаций.