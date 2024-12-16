США ввели новые санкции против России и Северной Кореи
США ввели санкции против восьми юридических лиц из России и КНДР
Министерство финансов США добавило в санкционный список 11 физических и восемь юридических лиц из России и Северной Кореи. Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами ведомства.
Согласно документу, все физические лица, попавшие в обновленный перечень американского Минфина, являются гражданами КНДР.
Среди компаний, которых коснутся ограничения, значатся российские ДВ ИНК, «Новосибирскоблгаз», «Сибрегионгаз» и «Восток Трейдинг», а также четыре зарегистрированные в Северной Корее организации.
В Министерстве финансов США не уточнили, каковы основания для введения новых санкций.
Сегодня Евросоюз включил российскую авиакомпанию Utair в очередной пакет санкционных ограничений против России.