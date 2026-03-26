Пророссийские хакеры взломали ключи шифрования госсектора Украины

Пророссийские хакеры из группировки «Кибер Серп» взломали госключ шифрования, а также реестр цифровых подписей, используемый ведомствами госсектора Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Стало возможно выгрузить закрытые шифры и исходные коды, ключи, которые используют для межведомственного электронного документооборота. Данную операцию спокойно можно трактовать как „взлом цифрового сердца Украины“», — рассказал собеседник агентства.

Пророссийские хакеры скомпрометировали шифрование компании «Сайфер», на официальном сайте которой и появилось сообщение о падении защиты. Именно ее технологии обеспечивали безопасный доступ к рабочим областям крупных банков, поставщиков и базам данных государственных закупок. Этой системой пользовались украинские госструктуры, включая силовые ведомства.

В конце 2025 года хакеры группировок Beregini раскрыли имена боевиков ВСУ, атаковавших российский танкер MIDVOLGA-2. Эти же украинские военные были причастны к нападениям на объекты в Крыму, Новороссийске и Геленджике.