Хакеры раскрыли имена причастных к атакам на российский танкер украинцев

Согласно перечню, в боевой операции участвовали начальник группы Андрей Деркач, старший оператор Артем Козлов, оператор Михаил Печенюк и старший матрос Максим Семко. Все солдаты проходят службу в 1-м дивизионе беспилотных надводных комплексов в составе бригады.

По словам хакеров, перечисленные военные также причастны к нападениям на объекты в Крыму, Новороссийске и Геленджике. Всего в дивизионе, который работает с безэкипажными катерами Sea Baby, состоят 117 человек.

Ранее стало известно, что в распоряжение хакеров группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» попал список личного состава ВСУ, причастного к атакам на российский танкер. Это произошло после взлома компьютера ВМС Украины.