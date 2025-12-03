Хакеры раскрыли имена причастных к атакам на российский танкер украинцев
РИА «Новости»: хакеры назвали имена работающих с БЭК Sea Baby боевиков ВСУ
Военнослужащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины атаковали российский танкер MIDVOLGA-2. Пророссийские хакеры группировок Beregini получили доступ к списку личного состава ВСУ, причастного к ударам, сообщило РИА «Новости».
Согласно перечню, в боевой операции участвовали начальник группы Андрей Деркач, старший оператор Артем Козлов, оператор Михаил Печенюк и старший матрос Максим Семко. Все солдаты проходят службу в 1-м дивизионе беспилотных надводных комплексов в составе бригады.
По словам хакеров, перечисленные военные также причастны к нападениям на объекты в Крыму, Новороссийске и Геленджике. Всего в дивизионе, который работает с безэкипажными катерами Sea Baby, состоят 117 человек.
Ранее стало известно, что в распоряжение хакеров группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» попал список личного состава ВСУ, причастного к атакам на российский танкер. Это произошло после взлома компьютера ВМС Украины.