Пропалестинские митинги в США профинансировали Рокфеллер-младший, Сорос и Гейтс | 360°

Мир 06 мая 2024, 06:50 Пропалестинские митинги в США профинансировали Рокфеллер-младший, Сорос и Гейтс Politico: спонсоры Байдена финансируют пропалестинских демонстрантов в США Unsplash

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Сторонники Палестины в конфликте с Израилем обвинили президента США Джо Байдена в геноциде. Однако именно его политические спонсоры профинансировали некоторые пропалестинские общественные акции, сообщило Politico.

Американскому президенту дали прозвище «Джо-геноцид» и в течение нескольких месяцев, по словам автора статьи, буквально преследовали его за поддержку Израиля. Однако журналистам удалось выяснить, что некоторые из наиболее активных групп общественников финансировались фондами, связанными с самыми громкими именами в демократических кругах.

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Протесты в Колумбийском университете поддержали две организации под управлением Tides Foundation — «Еврейский голос за мир» и IfNotNow. В прежние времена этот фонд спонсировал Билл Гейтс, а теперь — Джордж Сорос и Дэвид Рокфеллер-младший. Некоторые другие акции поддержал фонд наследников гостиничной империи Hyatt Сьюзен и Ника Притцкерами.

Общественники выступали также против военной операции против хуситов в Йемене. В январе десятки демонстрантов собрались у Белого дома.