Протесты в университете Лос-Анджелеса закончились столкновениями | 360°

Мир 01 мая 2024, 13:42 Протесты в университете Лос-Анджелеса закончились столкновениями Los Angeles Times: на студенческих пропалестинских протестах начались потасовки Chuck Chiang/Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360 в

Студенты из университета Лос-Анджелеса вышли на протестную пропалестинскую акцию, во время митингов произошли столкновения. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Потасовки начались прямо на территории вуза. По данным администрации университета, противники акции попытались снести баррикады, а митингующие защищали периметр лагеря.

Реклама

Проректор по стратегическим коммуникациям вуза Мэри Осако заявила, что обратилась в полицию. По ее словам, к университету уже подъехали спасатели и медики.

«Акты насилия произошли в палаточном лагере, мы немедленно обратились в правоохранительные органы за помощью», — отметила Осако.

Ранее на пропалестинском митинге в Колумбийском университете Нью-Йорка задержали около 100 человек, сообщил RT. Похожие акции также проходили в Йельском университете, в колледже Эмерсона в Бостоне и других американских учебных заведениях.