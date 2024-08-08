Пропалестинские активисты заставили Харрис замолчать

Протестующие против действий Израиля заставили кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис замолчать на предвыборном митинге в Детройте. Видео показал телеканал C-SPAN .

Демонстранты перебивали Харрис, крича антиизраильские лозунги. Та была явно недовольна происходящим, но пыталась успокоить толпу.

«Если вы хотите, чтобы победил Дональд Трамп, скажите это. В противном случае я продолжу говорить», — заявила она.

Политик подчеркнула, что верит в демократию, а также в то, что каждый голос имеет значение, однако сейчас, по словам Харрис, слово за ней. В ответ поднялся еще больший шум. Тогда выступающей с недовольным выражением лица пришлось ждать, пока собравшиеся снова утихнут.

Харрис официально стала кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства, сменив выбывшего из этой гонки действующего президента Джо Байдена.

Ранее она опередила Трампа по уровню поддержки среди американцев. Согласно опросу YouGov, за нее согласились проголосовать 50% респондентов. В качестве своего кандидата на пост вице-президента политик выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца.