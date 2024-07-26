Политолог назвал настоящую причину отказа Байдена от участия в выборах

Лидер США Джо Байден выступил с обращением к американцам, но отказался признавать настоящие причины своего выхода из президентской гонки. Об этом ТАСС заявил американский политолог и аналитик Джон Кавулич.

Он обратил внимание, что выступление Байдена в Овальном кабинете лишь «усилило впечатление того, что его физическое состояние ухудшается все быстрее». Глава государства в своей речи обошел важнейшие вопросы — проблемы со здоровьем и снижение популярности среди граждан, добавил аналитик.

«Честный человек признал бы, что он оценил результаты опросов, и то, о чем эти результаты свидетельствуют. О том, что он слишком стар и немощен, чтобы еще четыре года быть президентом», — заключил он.

Вместо того, чтобы признать правду, Байден назвал основной причиной своего ухода необходимость «объединить партию в этот критический момент», заключил эксперт.

Ранее политолог Владимир Шаповалов назвал лицемерными слова американского президента о заслуженном втором сроке и отказе от амбиций. Он также напомнил, что в истории США еще ни один из лидеров, победивших на праймериз, не уходил с президентской гонки.