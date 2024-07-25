Нетаньяху предложил создать на Ближнем Востоке подобную НАТО организацию

Фото: РИА «Новости»

На Ближнем Востоке необходимо создать альянс, аналогичный НАТО и направленный на нейтрализацию «угрозы» со стороны Ирана. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в конгрессе США. Политика процитировало РИА «Новости».

Нетаньяху в своей речи рассказал, как он видит Ближний Восток в целом и напомнил историю создания Североатлантического альянса.

«Точно так же Америка и Израиль сегодня могут создать альянс безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Ирана», — заявил израильский премьер.

В альянс получат приглашение страны, которые «нормализуют отношения» с Израилем. Нетаньяху отметил, что при победе Израиля в Газе наступит процветание и мир.

Более 200 протестующих задержали в Вашингтоне на митинге, предваряющем приезд в США израильского премьера. Манифестанты протестовали против поставок оружия Израилю.

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