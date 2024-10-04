Прокуратура Литвы проверит блогера, призывавшего убивать русскоязычных

Литовские правоохранители заинтересовались телеведущим и блогером Альгисом Раманаускасом, который призывал убивать русскоязычных жителей страны. Вильнюсская районная прокуратура начала досудебное расследование, сообщила пресс-служба прокуратура республики.

Проверку начали по факту публичного подстрекательства к насилию по национальному признаку (часть 3 статьи 170 УК Литвы).

«Досудебное расследование было начато после рассмотрения и оценки жалоб восьми лиц и материалов, собранных в ходе выяснения обстоятельств», — объяснили в прокуратуре.

Ранее Альгис Раманаускас возмутился из-за того, что жители Литвы слушают русские песни и смотрят фильмы на русском языке. Блогер предложил расстреливать за это. Депутат сейма Мангадугас Пуйдокас написал заявление в полицию и призвал проверить высказывание телеведущего. После этого Раманаускас извинился за свои слова.