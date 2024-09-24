Литовский телеведущий извинился за призыв к ликвидации русской культуры

Литовский ведущий Раманаускас извинился за фразу об убийстве за русское кино

Вырванной из контекста фразой и особой формой «сатиры» объяснил свой призыв к убийствам за русскую музыку и фильмы телеведущий Литовского национального телевидения LRТ Альгис Раманаускас. На своей странице в Facebook* он принес извинения перед всеми русскоязычными соотечественниками.

Журналист пояснил, что прозвучавшая фраза во время интервью с политиком Витаутасом Синикусом касалась исключительно творчества российских поп-музыкантов и современных деятелей кино.

«Нет, дорогие соотечественники, я не призывал вас убивать. Дело не вас, хотя очевидно, что искренне ненавижу „русский мир“ со всеми его киркоровыми и кинематографистами (не сердитесь, литовские ничуть не лучше)», — написал Раманаускас.

Он подчеркнул, что это считает нормальным продвижение классической русской культуры, как человек, который никогда не говорил ничего плохого о творчестве Чайковского, а на своей свадьбе вместо марша Мендельсона включил финальную часть балета Стравинского «Жар-Птица».

«Если из-за языкового барьера вы услышали только мои слова, искаженные недругами, и не обратили внимания на контекст заявления, то я искренне прошу у вас прощения», — подытожил Раманаускас.

Сбежавший из России комик Максим Галкин** практически полностью перешел на литовский и украинский языки в своих социальных сетях, но при этом продолжил выступать на русском.

Своим подписчикам он объяснил, что провел детские годы в Одессе, поэтому хорошо знает украинский. На литовском артист* заговорил, объявляя о своих предстоящих выступлениях в балтийской республике. При этом знаний у него оказалось недостаточно, поэтому в комментариях ему указали на большое количество ошибок.

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