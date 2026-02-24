Прокуратура ФРГ разрешила называть Мерца Пиноккио

Прокуратура немецкого города Хайльбронна прекратила расследование против пенсионера, которого проверяли из‑за комментария в соцсетях о канцлере Германии Фридрихе Мерце. Об этом сообщило издание Heilbronner Stimme .

Пользователь Facebook* написал перед визитом политика в город фразу «Пиноккио приезжает в Хайльбронн», после чего правоохранители начали разбирательство. Позднее прокуратура и полицейское управление региона заявили, что оснований для преследования не нашли.

«Прокуратурой Хайльбронна было прекращено соответствующее дело, поскольку речь идет о критике власти, подпадающей под защиту свободы мнений и, следовательно, являющейся допустимой», — уточнили авторы статьи.

В прокуратуре также отметили, что ранее уже прекращали аналогичное дело. Сравнение Мерца с Пиноккио звучало со стороны сопредседателя «Зеленых» Франциски Брантнер и депутата «Альтернативы для Германии» Стефана Бранднера.

Ранее швейцарская газета опубликовала статью «Почему Европа не повзрослеет» вместе с карикатурным изображением. На нем было видно президента России Владимира Путина, его американского коллегу Дональда Трампа и лидеров Евросоюза, в том числе канцлера Германии Фридриха Мерца. Последних художники издания изобразили в виде карликов.

