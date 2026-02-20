Газета NZZ опубликовала изображение с карликовыми лидерами ЕС на фоне Путина

Швейцарская газета NZZ опубликовала статью «Почему Европа не повзрослеет» вместе с карикатурным изображением. На нем видно президента Владимира Путина, его американского коллегу Дональда Трампа и лидеров Евросоюза. Последних художники издания изобразили в виде карликов.

Слева в образе гномов в красных шапочках стоят президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, а справа — премьер Италии Джорджа Мелони и глава правительства Великобритании Кир Стармер.

Автор статьи Эрик Гуйер обратил внимание на раскол Европы и тщетные попытки лидеров договориться по ключевым вопросам.

«Север платит, а юг наблюдает. Вместо единства царит эгоизм», — отметил журналист.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт рассказал, что конференция по безопасности, прошедшая в Мюнхене, ярко показала раскол между Евросоюзом и США. По его мнению, Запад стремится затянуть украинский конфликт.