«Проклятый пират, нам конец!» Французы раскритиковали Макрона за захват танкера в море

Франция захватила танкер, который якобы связан с Россией. Об этом заявил Эммануэль Макрон, читатели Le Figaro сразу же обрушились на политика с резкой критикой. Одни сочли, что речь идет о пиратстве, но других всерьез напугала совсем другая деталь.

Захват танкера из России

Из слов Макрона следует, что танкер следовал из России. Политик уверил — судно под санкциями. Операцию провели в открытом море и якобы в «соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву».

Позже Париж уточнил: задержали танкер Grinch. Судно ходит под флагом Коморских островов.

Макрон заявил о решимости «соблюдать международное право и обеспечивать эффективное применение санкций».

Как отреагировали французы

Статья о захвате танкера появилась в одной из самых популярных газет Франции, Le Figaro. Материал набрал более 300 комментариев, в основном критических. Один из первых анонимов поинтересовался, «не воткнула ли Брижит в Макрона булавку».

«Мужчина в темных очках хочет, чтобы люди забыли об унижениях. Он устраивает пиар-акцию. Но, тем не менее, он проявляет осторожность», — написал пользователь под ником NoPasaran.

Читательница nana33 заметила: «С тех пор как он надел очки, он стал настоящим крутым парнем».

«Ему следовало бы надеть пиратскую повязку на глаз!» — добавил humanos14.

Читатель с ником «Каштановый пирог» указал, что Запад не владеет всей Землей. Захват судна в международных водах он назвал «чистым пиратством».