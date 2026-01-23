«Проклятый пират, нам конец!» Французы раскритиковали Макрона за захват танкера в море
Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона за захват танкера в море
Франция захватила танкер, который якобы связан с Россией. Об этом заявил Эммануэль Макрон, читатели Le Figaro сразу же обрушились на политика с резкой критикой. Одни сочли, что речь идет о пиратстве, но других всерьез напугала совсем другая деталь.
Захват танкера из России
Из слов Макрона следует, что танкер следовал из России. Политик уверил — судно под санкциями. Операцию провели в открытом море и якобы в «соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву».
Позже Париж уточнил: задержали танкер Grinch. Судно ходит под флагом Коморских островов.
Макрон заявил о решимости «соблюдать международное право и обеспечивать эффективное применение санкций».
Как отреагировали французы
Статья о захвате танкера появилась в одной из самых популярных газет Франции, Le Figaro. Материал набрал более 300 комментариев, в основном критических. Один из первых анонимов поинтересовался, «не воткнула ли Брижит в Макрона булавку».
«Мужчина в темных очках хочет, чтобы люди забыли об унижениях. Он устраивает пиар-акцию. Но, тем не менее, он проявляет осторожность», — написал пользователь под ником NoPasaran.
Читательница nana33 заметила: «С тех пор как он надел очки, он стал настоящим крутым парнем».
«Ему следовало бы надеть пиратскую повязку на глаз!» — добавил humanos14.
Читатель с ником «Каштановый пирог» указал, что Запад не владеет всей Землей. Захват судна в международных водах он назвал «чистым пиратством».
Проклятый пират, нам конец! Путин, должно быть, от души смеется.
Iv Rannu
Читательница Le Figaro
Ранее черные очки Макрона высмеяла Мария Захарова.