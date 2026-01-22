Франция задержала в Средиземном море танкер, следовавший из России

Франция остановила в Средиземном море танкер, шедший из России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.

«Сегодня утром ВМС Франции задержали нефтяной танкер из России, на который наложены международные санкции и который подозревается в использовании поддельного флага», — написал он.

Как уточнил Макрон, операция прошла в Средиземном море. Ее поддержали союзники Франции. Все действия строго соответствовали Конвенции ООН по морскому праву. Начато судебное расследование.

«Мы полны решимости соблюдать международное право и обеспечивать эффективное исполнение санкций», — заявил политик.

Примечательно, что в октябре Макрон предлагал задерживать в море «на недели» танкеры так называемого теневого флота, чтобы нарушить поставки якобы российской нефти.

