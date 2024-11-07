Кандидат от Демократической партии Камала Харрис проиграла на президентских выборах в США из-за настигшего ее проклятия «рукопожатия Зеленского». Так ирландский журналист Чей Боуз пошутил в соцсети X .

Он опубликовал фотографии президента Украины Владимира Зеленского, на которых тот встречался с бывшим британским премьером Борисом Джонсоном, экс-премьером Финляндии Санной Марин и покойным японским премьер-министром Синдзо Абэ, а также с вице-президентом США Харрис. Журналист также отметил, насколько изменчивы взгляды украинского лидера.

«Киевский актер, ставший диктатором, сделал заявление по поводу победы Трампа», — написал Боуз.

Журналист напомнил, что Зеленский до этого поддерживал кандидатуру Харрис.

Ранее Боуз заявил, что реальный «план победы» для Украины уже разработали в России. Журналист также оценил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Украине никогда не позволят иметь ядерное оружие.