Настоящий «план победы» для Украины разработали в России. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X .

Он прокомментировал слова глав МИД РФ Сергея Лаврова, который напомнил о предложенных президентом Владимиром Путиным условиях завершения конфликта.

«Пока все смеются над „планом победы“ сумасшедшего диктатора Зеленского, вот реальный план победы для Украины. Единственная проблема для Зеленского и НАТО заключается в том, что его составили русские», — сказал представитель СМИ.

Украинский лидер обнародовал «план победы» в Верховной раде. Стратегию обсудили президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.