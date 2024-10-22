Ирландский журналист оценил слова Путина о ЯО у Украины одной фразой

Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина касательно недопустимости появления ядерного оружия у Украины. Своей оценкой высказывания президента РФ он поделился в соцсети X.
«Владимир Путин четко обозначил позицию России по вопросу наличия у Украины ядерного оружия. Этого никогда не произойдет», — подчеркнул Боуз.
О том, что любой шаг в сторону создания ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, Путин предупредил на минувшей неделе.
Президент также отдельно обратил внимание, что Россия со своей стороны не допустит появления ЯО у киевского режима ни при каких обстоятельствах.
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