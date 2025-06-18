Производство центрифуг для обогащения урана пострадало в Иране

В результате ударов Израиля в иранских городах Тегеран и Кередж пострадало оборудование для обогащающих уран центрифуг. Об этом в социальной сети X сообщило МАГАТЭ.

Агентство уточнило, что в Тегеране повреждения получило здание, что испытывали роторы для передовых центрифуг. В Кередже разрушены два здания, где выпускали различные компоненты центрифуг.

«Оба объекта находились под контролем и проверкой в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий», — заявили в МАГАТЭ.

Несколько дней назад в результате израильского удара повреждения также получили здания на ядерном объекте в Исфахане, в том числе завод по изготовлению топливных пластин и установка по конверсии урана, писал RT.

Увеличения уровня радиации за пределами объекта не ожидается, подчеркивали в МАГАТЭ.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху угрожал ударить по «каждой цели» на территории Ирана.