Производство центрифуг для обогащения урана пострадало в Иране
МАГАТЭ: в Иране пострадало здание производства центрифуг, обогащающих уран
В результате ударов Израиля в иранских городах Тегеран и Кередж пострадало оборудование для обогащающих уран центрифуг. Об этом в социальной сети X сообщило МАГАТЭ.
Агентство уточнило, что в Тегеране повреждения получило здание, что испытывали роторы для передовых центрифуг. В Кередже разрушены два здания, где выпускали различные компоненты центрифуг.
«Оба объекта находились под контролем и проверкой в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий», — заявили в МАГАТЭ.
Несколько дней назад в результате израильского удара повреждения также получили здания на ядерном объекте в Исфахане, в том числе завод по изготовлению топливных пластин и установка по конверсии урана, писал RT.
Увеличения уровня радиации за пределами объекта не ожидается, подчеркивали в МАГАТЭ.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху угрожал ударить по «каждой цели» на территории Ирана.