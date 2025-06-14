Нетаньяху пообещал ударить по «каждой цели»

ВВС Израиля поразят в иранской столице каждый объект и каждую цель. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Обращение опубликовал сайт его канцелярии.

«В самое ближайшее время вы увидите самолеты израильских ВВС в небе над Тегераном, мы нанесем удары по каждому объекту и каждой цели режима аятолл», — подчеркнул он.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан предостерег руководство Израиля от нового удара по своей территории. По его словам, республика даст более жесткий ответ на последующие атаки.

ЦАХАЛ ударил по Ирану в ночь на 13 июня. Целями стали высокопоставленные командиры и ученые, связанные с ядерным проектом. На следующий день Израиль сообщил что ликвидировал более 20 офицеров Корпуса стражей исламской революции.