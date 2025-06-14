МАГАТЭ сообщило о повреждении на ядерном объекте в Исфахане

Несколько зданий на ядерном объекте в Исфахане получили повреждения в результате израильского удара. Об этом сообщили на странице Международного агентства по атомной энергии в соцсети Х .

«Согласно доступной МАГАТЭ информации, четыре критически [важных] здания на ядерном объекте в Исфахане получили повреждения во время вчерашней атаки, включая установку по конверсии урана и завод по изготовлению топливных пластин», — сообщили в агентстве.

Увеличения уровня радиации за пределами объекта не ожидается, отметили в ИАГАТЭ.

ЦАХАЛ ударил по нефтеперерабатывающему заводу в Тебризе на северо-западе Ирана. Удар затронул города Керманшах и Хорремабад.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пригрозил ударить по «каждой цели» на территории Ирана.