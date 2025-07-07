Производство истребителей Eurofighter Typhoon в Британии приостановили

Британская оборонная компания BAE Systems приостановила выпуск истребителей Eurofighter Typhoon из-за отсутствия новых контрактов. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник.

«В ангаре остался один истребитель. По сути, он ждет доукомплектования и покраски. Что касается главной сборочной линии, то она остановлена, там нет рабочих», — рассказал собеседник издания.

Завод в Уортоне готовится отправить последний самолет в Катар. Заказ был сделан в 2017 году.

Отсутствие заказов и приоритет американских истребителей F-35 вызывают вопросы о будущем британского авиапрома и его участии в программе GCAP, которую реализуют Британия, Япония и Италия. Цель программы — создание истребителя-невидимки шестого поколения.

Ранее Великобритания совместно с США успешно испытала гиперзвуковой ракетный двигатель. Двигательная система предназначена для питания прототипа инновационной гиперзвуковой крылатой ракеты.