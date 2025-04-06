Британия испытала гиперзвуковой ракетный двигатель

Wang Shang/XinHua
Фото: Wang Shang/XinHua/www.globallookpress.com

Великобритания совместно с США успешно испытала гиперзвуковой ракетный двигатель. Заявление опубликовала пресс-служба британского Министерства обороны.

«Британские ученые завершили ключевое испытание гиперзвукового двигателя, ставшее возможным благодаря тесному сотрудничеству между правительством Великобритании, промышленностью и правительством США», — отметили в ведомстве.

Двигательная система предназначена для питания прототипа инновационной гиперзвуковой крылатой ракеты.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о создании американского истребителя шестого поколения F-47. Компания Boeing получила контракты на разработку и производство самолета.

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