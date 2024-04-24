Проигрывющих бои ВСУ сравнили с армией призраков | 360°

Мир 24 апреля 2024, 18:48 Проигрывющих бои ВСУ сравнили с армией призраков Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ потерпят поражение из-за нехватки бойцов РИА «Новости»

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ВСУ перешли к обороне и строят окопы, но это бессмысленно из-за острой нехватки личного состава. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

По его словам, украинский конфликт подходит к концу. Макгрегор подчеркнул, что не представляет, кто еще мог бы пополнить ряды ВСУ.

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«Если только не объявится армия призраков, которые воскреснут после смертного приговора, вынесенного им Зеленским», — добавил он.

Макгрегор предположил, что даже если одна или несколько стран НАТО отправят своих военных на Украину, это не изменит ситуацию. Они не могут нанести российским войскам и царапины, подытожил он.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что несколько бригад ВСУ отказались защищать населенный пункт Очеретино в ДНР, сославшись на «непоправимую» ситуацию на этом участке.