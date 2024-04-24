Мир 24 апреля 2024, 17:29 Бригады ВСУ отказались оборонять село Очеретино в ДНР Эксперт Меркурис: бригады ВСУ не выполнили приказ оборонять Очеретино в ДНР РИА «Новости»

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Несколько бригад ВСУ отказались выполнять приказ об обороне села Очеретино в ДНР. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его словам, украинские военные оставили свои позиции и бежали под массированным огнем артиллерии ВС России.

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«Украинское командование поспешно передислоцировало 47-ю бригаду, <…> но она отказалась. Они сказали, что ситуация непоправимая», — пояснил Меркурис.

В итоге военное руководство ВСУ было вынуждено направить в Очеретино другое подразделение. Бойцы этого подразделения заявили, что защитить населенный пункт невозможно.

Эксперт подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому докладывают об успехах российских военных на Донецком направлении. Все говорит о крахе Украины, подытожил Меркурис.

Ранее Forbes писал, что сразу две бригады ВСУ покинули свои позиции в зоне спецоперации.