Прогулочный катер из Финляндии незаконно заплыл в воды России

Прогулочный катер незаконно пересек границу в Финском заливе — заплыл на территорию России, а затем вернулся. Финская пограничная служба сообщила о начале расследования.

«Береговая охрана Финского залива расследует незаконное пересечение границы в районе Виролахти, произошедшее 27 июля», — заявили в сообщении.

Ранее похожая ситуация случилась во Франции. Местный житель незаконно пересек границу России на сапборде по Нарвскому водохранилищу. Его задержали пограничники.

При французе не было документов, позволяющих переплывать границу. Сам мужчина признался, что решился на незаконный поступок ради поиска родственников матери.