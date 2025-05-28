Француз приплыл из Эстонии в Россию на сапе в поисках родственников

Гражданин Франции незаконно пересек границу России на сапбоде, мужчину задержали и заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ленинградской области.

Француз 19 мая пересек границу с Россией из Эстонии по Нарвскому водохранилищу на сапборде. Мужчину задержали пограничники, при нем не было документов, разрешающих пересечение границы с Россией.

Гражданин Франции заявил, что приплыл в Россию в поисках родственников матери.

«Со слов обвиняемого стало известно, что он, применив „метод дедукции“, сделал вывод о том, что его мать, которую считает приемной, предположительно родом из России. Решение пересечь государственную границу РФ он принял в связи с тем, что захотел найти родственников своей приемной матери и восстановить с ними родственные связи», — сообщила пресс-служба.

Следствие установило, что француз некоторое время назад лечился в психбольнице. Фигуранту назначили психиатрическую экспертизу.

Недавно мужчина сбежал из Эстонии, переплыв Нарву, температура воды в которой не поднималась выше 12 градусов. Эстонские пограничники почему-то не попытались его остановить.