«Прогнившие элементы». Отец Илона Маска жестко высказался о сторонниках Киева на Западе

Поддерживающих Украину политиков в США и Европе отец Илона Маска Эррол Маск назвал прогнившими элементами. Об этом он заявил РИА «Новости» .

По его мнению, европейские политики не понимали, что делали, когда выступали на стороне Киева.

«Европа и определенные прогнившие элементы в Соединенных Штатах поддерживают [власти] на Украине. Это неправильно», — сказал Маск.

Он также назвал позицию Европы странной и допустил, что сейчас у нее вообще нет четкой линии по этому вопросу.

Ранее Маск-старший посоветовал россиянам не обращать внимания на западные санкции. Он заявил, что экономическая ситуация в России сложилась лучше, чем в ЕС, несмотря на ограничения.