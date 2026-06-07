Маск-старший дал совет россиянам о жизни под санкциями

Экономическая ситуация в России более благоприятная, чем в Европе, невзирая на санкции. Поэтому россиянам не следует расстраиваться из-за ограничений. Об этом южноафриканский бизнесмен Эррол Маск заявил РИА «Новости» .

«Вы должны быть очень благодарны за то, что у вас есть здесь, в России. И вам не следует обращать внимания на санкции и эмбарго, которые вводятся в отношении России», — сказал он.

В Европе, по словам Маска-старшего, сложилась еще более тяжелая ситуация. Он заявил, что Запад завидует России, другие страны хотят быть похожими на нее.

Отец основателя SpaceX, американского миллиардера Илона Маска приехал в Россию на ПМЭФ-2026. Это его четвертый визит в 2026 году. Маск-старший остался доволен организацией форума.