Профайлер заподозрил Трампа в попытке уколоть Макрона

Президент США Дональд Трамп мог попытаться уколоть президента Франции Эммануэля Макрона через повышенное внимание к его жене Брижит. Об этом aif.ru сообщил профайлер Руслан Панкратов.

По его словам, за несколько дней Трамп минимум дважды проявил необычную любезность к Брижит Макрон. На саммите G7 он быстро поприветствовал Макрона, но затем около 13 секунд удерживал руку его супруги.

Похожий эпизод произошел после ужина в Версальском дворце. Трамп коротко попрощался с французским лидером, после чего обменялся с Брижит Макрон поцелуями в обе щеки и положил ей руку на плечо. Первая леди Франции после этого вежливо отступила назад.

«Трамп систематически смещает фокус с президента Франции на его супругу, использует телесный контакт как способ подчеркнуть свое превосходство и опосредованно уколоть оппонента по линии статуса и мужественности. При этом жест выглядит скорее импульсивным и эгоцентричным, чем тонко просчитанным политическим приемом», — сказал Панкратов.

Ранее Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц попали в неловкую ситуацию на саммите G7. Политики на мгновение перепутали жен: рядом с президентом Франции оказалась Шарлотта Мерц, а не Брижит Макрон.