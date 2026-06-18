Макрон и Мерц перепутали жен во время фотосессии на саммите G7

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц попали в курьезную ситуацию на саммите G7. Во время официальной фотосессии рядом с французским лидером оказалась Шарлотта Мерц вместо Брижит Макрон.

Путаница произошла перед камерами, когда политики и их супруги готовились к совместному снимку. На несколько секунд дипломатический протокол уступил место семейной логистике.

Макрон быстро сориентировался, взял Брижит за руку и вернул к себе. После этого Шарлотта Мерц заняла место рядом с канцлером Германии, и все участники съемки с улыбками продолжили позировать фотографам.

Ранее Елисейский дворец опубликовал видео с саммита G7 под российский трек «Капибара». Пользователи соцсетей обратили внимание на необычный выбор музыки, который для Парижа уже стал почти традицией: годом ранее эту песню также использовали в ролике с участием Макрона.