Прямые рейсы из Москвы в Акабу запустят 15 ноября

Авиакомпания Royal Jordanian запустит перелеты из Домодедова в Акабу с 15 ноября два раза в неделю. Об этом сообщили в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

По словам сотрудника Royal Jordanian, частоту рейсов могут увеличить, если будет хороший спрос на это направление. Кроме того, в 2027 году запланировали открыть полеты в Акабу из Санкт-Петербурга. Авиакомпания также рассматривает и возможность запуска рейсов из других российских городов.

В АТОР добавили, что самолеты продолжат курсировать и по направлению Москва — Амман. Сейчас авиаперевозчик летает между городами четыре раза в неделю. Министр туризма Иордании доктор Эмад Наим Хиджазин заявил, что для выполнения программы «нет никаких препятствий».

Ранее стало известно, что этой осенью россияне смогут улететь прямыми авиарейсами в 42 страны.