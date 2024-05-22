Конгрессмены в письме Пентагону призвали разрешить Украине удары по России

Группа из 13 конгрессменов США попросила Пентагон разрешить ВСУ атаки по РФ

Члены постоянного специального комитета палаты представителей США по разведке обратились в Пентагон. Они попросили разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по территории России.

Письмо 13 конгрессменов, представителей Республиканской и Демократической партий, опубликовали на сайте комитета. Они обратились к министру обороны США Ллойда Остина с насущными запросами своих украинских коллег.

«Наши украинские союзники просят разрешение на использование определенных видов оружия, предоставленное Соединенными Штатами, для проведения операций по стратегические цели на территории России и подконтрольной России», — заявили конгрессмены.

По их словам, Белый дом связал властям Украины руки. По их мнению, нужно предоставить им право проводить «полный спектр» боевых действий.

Конфликт выйдет на новый уровень, если страны Запада поставят Украине оружие для ударов по России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он предупредил, что это скажется на глобальной безопасности.